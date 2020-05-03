В МЮ уверены, что до 2021 года матчи будут проводиться без зрителей

"Манчестер Юнайтед" готовится к тому, что зрители не вернутся на трибуны "Олд Траффорд" в течение шести месяцев после возвращения футбола. Клубы Премьер-Лиги уже смирились с тем, что возобновление сезона 2019/20 в условиях пандемии коронавируса возможно только без зрителей.

В данный момент клубы даже не обсуждают возвращение болельщиков на стадионы — это вопрос не самого ближайшего времени и неподвластен Премьер-Лиге. Обладая самым вместительным футбольным стадионом в стране среди клубов, "красные дьяволы" смирились с тем, что "Олд Траффорд" будет простаивать, пока не будет найдена вакцина от COVID-19, утверждает Daily Mirror.

При самом благоприятном сценарии мир надеется получить вакцину и наладить ее производство к февралю 2021. До тех пор "Юнайтед" будет терять по несколько миллионов фунтов с каждого домашнего матча без зрителей.