Педро: Я открыт для предложений от других клубов

Вингер "Челси" Педро поделился соображениями по поводу своего будущего.

Напомним, 30 июня контракт 32-летнего испанца с "синими" истекает, поэтому Родригес может уже сейчас вести переговоры с другими клубами.

"Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас мы ждем встречи с "Челси". Я знаю, что контракт с клубом истекает, но мы еще не обсуждали, продлевать ли его. Я жду встречи с клубом, но также открыт для других предложений. Приоритетом сейчас является отработка до конца моего контракта, а там посмотрим, что произойдет.

Возможно ли мое возвращение в Испанию? Не знаю, я на самом деле не знаю. У меня есть предложения из многих стран, буду оценивать, что делать дальше", — рассказал Педро в интервью радио El Larguero.