  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Педро: Я открыт для предложений от других клубов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Педро: Я открыт для предложений от других клубов

Англия
(1 голосов)

Контракт испанца с "Челси" истекает 30 июня

Педро: Я открыт для предложений от других клубов
Новина українською

Вингер "Челси" Педро поделился соображениями по поводу своего будущего.

Напомним, 30 июня контракт 32-летнего испанца с "синими" истекает, поэтому Родригес может уже сейчас вести переговоры с другими клубами.

"Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас мы ждем встречи с "Челси". Я знаю, что контракт с клубом истекает, но мы еще не обсуждали, продлевать ли его. Я жду встречи с клубом, но также открыт для других предложений. Приоритетом сейчас является отработка до конца моего контракта, а там посмотрим, что произойдет.

Возможно ли мое возвращение в Испанию? Не знаю, я на самом деле не знаю. У меня есть предложения из многих стран, буду оценивать, что делать дальше", — рассказал Педро в интервью радио El Larguero.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Педро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...