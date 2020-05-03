Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о важности Нголо Канте для его коллектива.

"До приостановки сезона у нас было четыре-пять травмированных игроков. Н’Голо Канте – отличный пример. В нынешнем сезоне он сыграл примерно в 40 процентах встреч, и даже это давалось ему тяжело. Для нас это большая потеря. Команда нуждается в Канте. Он один из лучших игроков в мире. Я знал это до того, как возглавил "Челси", и убеждаюсь в этом сейчас, когда работаю с ним. Мы, конечно, хотим, чтобы он был в форме и рвался в бой", — цитирует Лэмпарда Goal.