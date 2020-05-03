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Финал Кубка Англии пройдет 8-го августа, последний тур АПЛ планируют провести 5-го

Англия
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Ассоциация Англии рассматривает вариант с проведением матчей Кубка на "Уэмбли"

Финал Кубка Англии пройдет 8-го августа, последний тур АПЛ планируют провести 5-го
Новина українською

Daily Mail сообщает, что футбольная ассоциация Англии (FA) активно рассматривает вопрос доигровки матчей Кубка Англии после окончания карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Если текущий розыграш Кубка не будет завершен, то федерация страны может потерпеить убытки в размере 300 миллионов фунтов.

FA рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей на стадионе "Уэмбли", в Лондоне. Финал Кубка Англии должен пройти 8-го августа. А 5-го августа планируется провести последний тур АПЛ сезона 2019/2020.

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В статье: Кубок Англии АПЛ
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Источник:
Daily Mail
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