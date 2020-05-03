Англия
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Финал Кубка Англии пройдет 8-го августа, последний тур АПЛ планируют провести 5-го
Ассоциация Англии рассматривает вариант с проведением матчей Кубка на "Уэмбли"
Daily Mail сообщает, что футбольная ассоциация Англии (FA) активно рассматривает вопрос доигровки матчей Кубка Англии после окончания карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Если текущий розыграш Кубка не будет завершен, то федерация страны может потерпеить убытки в размере 300 миллионов фунтов.
FA рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей на стадионе "Уэмбли", в Лондоне. Финал Кубка Англии должен пройти 8-го августа. А 5-го августа планируется провести последний тур АПЛ сезона 2019/2020.
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Источник:Daily Mail
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