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Дармиан: Настоящая проблема Погба в том, что МЮ заплатил за него слишком большую сумму

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Дармиан: Настоящая проблема Погба в том, что МЮ заплатил за него слишком большую сумму
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан поделился мыслями насчет своего бывшего напарника по команде - Поля Погба.

"У меня прекрасные отношения с Полем. Прежде всего, мы говорим о настоящем чемпионе, отличном футболисте, но даже такие игроки могут переживать времена, когда у них не так хорошо получается делать свое дело.

Настоящая "проблема" заключается в том, что цена, которую заплатил "МЮ" за Погба, повлияла на то, как его воспринимает публика.

Погба часто незаслуженно критикуют, например, за то, что он недостаточно усердно работает. Но он всегда выкладывается на каждой тренировке, уверяю вас. По-моему, он хорошо выступал в последние годы, и его выставляют в излишне негативном свете.

На протяжении всего времени, что я провел в клубе, Погба не то что не был недоволен – он всегда был очень рад решению вернуться в "МЮ". Он по-настоящему хочет хорошо себя проявить здесь", – рассказал Маттео Дармиан.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан
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Источник:
The Guardian
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