Все матчи сезона 2020/21 в АПЛ могут пройти без зрителей на трибунах

По информации Sky Sports, все матчи следующего сезона (2020/21) английской Премьер-лиги могут пройти без болельщиков на трибунах.

Источник сообщает, что руководство АПЛ уже рассматривает данный вариант событий и готовятся к нему.

Клубы чемпионата Англии ожидают, что футбол сможет вернуться к своему привычному состоянию, когда будет найдена вакцина от коронавируса.