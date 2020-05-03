Англия
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Все матчи сезона 2020/21 в АПЛ могут пройти без зрителей на трибунах
Sky Sports сообщает, что клубы АПЛ ждут, когда найдут вакцину от коронавируса
По информации Sky Sports, все матчи следующего сезона (2020/21) английской Премьер-лиги могут пройти без болельщиков на трибунах.
Источник сообщает, что руководство АПЛ уже рассматривает данный вариант событий и готовятся к нему.
Клубы чемпионата Англии ожидают, что футбол сможет вернуться к своему привычному состоянию, когда будет найдена вакцина от коронавируса.
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Источник:Sky Sports
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