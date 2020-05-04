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АПЛ объявила о втором этапе ePremier League Invitational
20 клубов АПЛ сразятся за звание лучшего в FIFA в период с 5-го по 9-е мая
Официальный сайт обьявил о втором турнире среди футболистов АПЛ по FIFA 20.
В захватывающей первой части соревнования "Вулвз" победил "Ливерпуль" 2:1. 23-летний португалец Диогу Жота обыграл Трента Александер-Арнольда привел "волков" к победе в ePremier League Invitational.
Среди игроков, которые уже заявлены на турнир:
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Билли Гилмор (Челси)
- Райан Сессеньон (Тоттенхэм Хотспур)
- Каллум Уилсон (АФК Борнмут)
- Джон Иган (Шеффилд Юнайтед)
Жеребьевка будет объявлена в понедельник, 4-го мая, в 09:00, а матчи каждого дня будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Sky Sports.
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Источник:premierleague.com
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