АПЛ объявила о втором этапе ePremier League Invitational

Официальный сайт обьявил о втором турнире среди футболистов АПЛ по FIFA 20.

В захватывающей первой части соревнования "Вулвз" победил "Ливерпуль" 2:1. 23-летний португалец Диогу Жота обыграл Трента Александер-Арнольда привел "волков" к победе в ePremier League Invitational.

Среди игроков, которые уже заявлены на турнир:

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Билли Гилмор (Челси)

Райан Сессеньон (Тоттенхэм Хотспур)

Каллум Уилсон (АФК Борнмут)

Джон Иган (Шеффилд Юнайтед)

Жеребьевка будет объявлена ​​в понедельник, 4-го мая, в 09:00, а матчи каждого дня будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Sky Sports.