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АПЛ объявила о втором этапе ePremier League Invitational

Англия
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20 клубов АПЛ сразятся за звание лучшего в FIFA в период с 5-го по 9-е мая

АПЛ объявила о втором этапе ePremier League Invitational
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Официальный сайт обьявил о втором турнире среди футболистов АПЛ по FIFA 20.

В захватывающей первой части соревнования "Вулвз" победил "Ливерпуль" 2:1. 23-летний португалец Диогу Жота обыграл Трента Александер-Арнольда привел "волков" к победе в ePremier League Invitational.

Среди игроков, которые уже заявлены на турнир:

  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Билли Гилмор (Челси)
  • Райан Сессеньон (Тоттенхэм Хотспур)
  • Каллум Уилсон (АФК Борнмут)
  • Джон Иган (Шеффилд Юнайтед)

Жеребьевка будет объявлена ​​в понедельник, 4-го мая, в 09:00, а матчи каждого дня будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Sky Sports.

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В статье: АПЛ Каллум Уилсон Билли Гилмор Райан Сесеньон Фил Фоден
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Источник:
premierleague.com
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