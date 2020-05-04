Лампард, Анри, Руни и, конечно, Бекхэм. Лучшие голы со штрафных в АПЛ. ВИДЕО

Три сезона назад в Английской Премьер-лиге было забито рекордное малое количество голов прямым ударом со штрафного - только 16. Однако уже в прошлом этот показатель составил 23. Нынешний чемпионат до перерыва на карантин уже повторил результат кризисного сезона 2016/17.

Почему речь зашла о штрафных в Англии? Потому что на днях - а именно второго мая – свой день рождения отпраздновал рекордсмен АПЛ по голам со стандартов Дэвид Бекхэм. Всего за английский этап карьеры он поражал ворота соперников 18 раз прямым ударом со штрафного - это на шесть больше, чем у ближайшего преследователя.

Поздравляя именинника с 45-летием, Английская Премьер-лига сделала эффектную подборку лучших голов со штрафных, в которую кроме самого Дэвида вошли удары Роналду, Руни, Лэмпарда, Анри, Ширрера, Риисе и многих других мастеров.