  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Появилось фото домашней формы Манчестер Сити от Puma на следующий сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Появилось фото домашней формы Манчестер Сити от Puma на следующий сезон

Англия
(1 голосов)

Новый технический спонсор "горожан"

Появилось фото домашней формы Манчестер Сити от Puma на следующий сезон
Новина українською

Портал FootyHeadlines продемонстрировал изображение домашней формы "Манчестер Сити" на сезон 2020/21, которое по ошибке было опубликовано в официальном интернет-магазине технического спонсора. Отметим, что фото было удалено.

Читайте такжеСтерлинг заключит сделку с Puma на 100 миллионов фунтов

Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах. Презентация новой формы была первоначально запланирована на этот месяц. Ранее пресс-служба "горожан" в Твиттере предложила болельщикам предлагать свои варианты дизайна экипировки:

Напомним, в феврале 2019 года "Манчестер Сити" заключил с Puma 10-летний контракт на сумму £ 650 млн. В текущем сезоне "горожане" набрали 57 очков в 28 турах и занимают второе место в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Puma
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...