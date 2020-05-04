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Появилось фото домашней формы Манчестер Сити от Puma на следующий сезон
Новый технический спонсор "горожан"
Портал FootyHeadlines продемонстрировал изображение домашней формы "Манчестер Сити" на сезон 2020/21, которое по ошибке было опубликовано в официальном интернет-магазине технического спонсора. Отметим, что фото было удалено.
The Manchester City 20/21 home kit has just appeared on Puma's official US store.— Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) May 3, 2020
[@HelloCity1894 via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/9Jf6UyIpiw
Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах. Презентация новой формы была первоначально запланирована на этот месяц. Ранее пресс-служба "горожан" в Твиттере предложила болельщикам предлагать свои варианты дизайна экипировки:
Glad he enjoyed designing it! We love it! ???? https://t.co/COfvUuk3K7— Manchester City (@ManCity) May 3, 2020
Into this one! ???? https://t.co/M2xUewtqCq— Manchester City (@ManCity) May 2, 2020
WE LOVE IT!! https://t.co/4rTJANvwYb— Manchester City (@ManCity) May 2, 2020
Напомним, в феврале 2019 года "Манчестер Сити" заключил с Puma 10-летний контракт на сумму £ 650 млн. В текущем сезоне "горожане" набрали 57 очков в 28 турах и занимают второе место в АПЛ.