High style. Рейтинг тренеров АПЛ: бос мафии, рок-звезда и Гвардиола-ди-джей

Большинству тренеров хотелось бы думать, что именно их тактический анализ, подготовка или то, как они настраивают команду, производит впечатления на футбольных фанатов. Но когда дело доходит до формирования имиджа, зрительских симпатий и реального впечатления, важен еще и стиль менеджера.

В течение многих лет варианты стилей, доступные тренерам, были ограничены лишь двумя: стандартный спортивный костюм клуба или дизайнерский классический костюм. Тем не менее, сейчас эти линии размыты, поскольку новое поколение тренеров смешивают вещи, совмещая разные, порой необычные, наряды.

Рейтинг ЕSPN из 20 менеджеров Премьер-лиги, которые имеют свой стиль, кто-то совмещает несовместимое и должен быть осужден за свои преступления.

20. Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед)

Уайлдер почти наверняка собирается стать открытием Премьер-лиге в этом сезоне, но это не освобождает его от необходимости пересмотреть свои взгляды. Он ничему не научился у Тима Шервуда? Премьер-лига должна сделать официальным правилом, что любая команда, чей босс носит жилет, лишается 20 очков. Без сомнения, Уайлдер подаст апелляцию, настаивая на том, что жилеты удобны и практичны. Без комментариев. Нет слов.

19. Найджел Пирсон (Уотфорд )

Аура Пирсона - это аура бывшего военного, который не одобряет, что вы встречаетесь с его дочерью. Сейчас он работает над собой и очень серьезно относится ко всему. Он не находит оптимальных вариантов, и категоричен в оценке своей работы. Как и Уайлдер, он любит жилетки, хотя никто в одиночку не скажет ему, что это плохо.

18. Грэм Поттер (Брайтон энд Хоув Альбион)

Никто ничего не имеет в виду, когда сравнивает Грэма Поттера и его верную черную спортивную одежду с инициалами "GP". Даже когда он одет в большое зимнее пальто, теплое, но неуклюжее, это почти как талисман удачи (хотя, судя по результатам Брайтона, он редко приносит ему удачу). Поттер, к сожалению, теряет очки из-за отказа поменять стиль и попробовать что-то другое (опять же, очень похоже на его тактику в Брайтоне).

17. Дэвид Мойес (Вест Хэм Юнайтед)

Похоже, что Мойес хочет вернуться к тому времени, когда он последний раз считался успешным менеджером, а именно - в конец 2000-х. Тогда он еще был в "Эвертоне". "Хм, что было популярно в 2005 году? Кардиганы! Это подойдет!" Он первый из двух менеджеров в этом списке, кто пробовал трикотаж, но не тот, кто его признал. Огромный жакет не помогает и маскирует то, что, по сути, является одеждой священника в свой выходной.

16. Дин Смит (Астон Вилла)

В пятницу в тренерском штабе у менеджера возникает праздничная атмосфера, и Дин Смит ограничивается одним пивом после работы с персоналом, прежде чем отправиться домой. Потому что он серьезный бизнесмен, уважающий иерархию среди подопечных. Посмотрите, как ему неудобно при том, что он не носит галстук. Особенно в сравнении с тем, кто позади него, кто снял пиджак и любит жизнь.

15. Эдди Хоу (Борнмут)

Страница Википедии Хоу утверждает, что ему 42 года, что должно быть ошибкой, потому что ему явно не больше 26-ти. На боковой линии он постоянно носит одежду и самодовольное выражение лица парня из старшей школы, чей отец внес большой вклад в организацию заведения. Он, возможно, даже достиг уровня физической подготовки, который однажды сделает его профессиональным спортсменом в гимназии "Хоу Холл".

14. Жозе Моуриньо (Тоттенхэм Хотспур)

Водитель автобуса за неделю до выхода на пенсию. Шикарные туфли и брюки заставляют задуматься, правда? Или может Жозе одет в нарядный костюм или в фирменную одежду шофера? Работник общественного транспорта, и ни один из них не поднялся бы выше Моуриньо в этом рейтинге. Его стиль, как и его работа в данный момент, относятся к человеку, который старался изо всех сил, но сейчас ему мало что удается.

13. Оле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед)

Так же, как и его команда, Сульшер не рискует уйти от проверенных временем вещей. Несмотря на то, что ему 46 лет, у Оле и его одежды есть что-то такое, что вызывает впечатление ребенка на работе в офисе своего отца. Он почти наверняка возглавит фирму в один прекрасный день, тогда его вновь назовут "убийцей с детским лицом". Пока этот костюм Сульшеру определенно не подходит.

12. Нуно Эспириту Санто (Вулверхэмптон)

С этим классическим спортивным костюмом Adidas и подходящими по него кроссовками, вы почувствуете сильный городской рэп-стиль. Босс "волков" заставляет этот стиль работать на себя. Если бы он писал музыку, это был бы больше "Seasick Steve", чем "Beastie Boys", но, возможно, большая борода вводит в заблуждение. Даже этот веселый намек не сильно влияет на его уличную репутацию, таково почти всеобщее уважение к работе, которую он сделал в "Molineux".

11. Юрген Клопп (Ливерпуль)

Это одежда личного тренера прямо из спортзала, вплоть до кроссовок New Balance и традиционной бейсболки. На самом деле, Клопп был бы идеальным тренером в какой-то спортивной секции. Он заставил бы каждого делать по 100 отжиманий и даже больше, все, что необходимо для радости этого супер-позитивного парня. Хотя, как можно предположить, настоящий персональный тренер бывает строгим, его улыбка быстро сменится гримасой, как только подопечные подведут его.

10. Фрэнк Лэмпард (Челси)

У босса "Челси" авторитет учителя физкультуры, который был бывшим звездным учеником в той же школе, и теперь вернулся к месту своей былой славы. Пока он оправдывает свою квалификацию преподавателя. Он очень серьезно относится к результатам школьной команды, и его родители неоднократно жаловались на то, насколько он строг среди молодежи U-8. Лэмпард был бы утонченнее, если бы не единственный менеджер Премьер-лиги, который все еще носил шарф и прикрывал им лицо. Но это не 2011-й год, Фрэнк.

9. Брендан Роджерс (Лестер Сити)

Роджерс не склонен надевать спортивную экипировку на время матчей, но когда он облачается в костюм для своих игровых обязанностей, появляется сильная энергия авторитетного дилера подержанных автомобилей. От массивных золотых часов до модных поясов и туфель - этот парень любит такие аксессуары. Он хочет, чтобы у вас не было никаких иллюзий по этому поводу. И, честно говоря, он настоящий, такой как есть, поэтому и вошел в топ-10 рейтинга.

8. Ральф Хазенхуттль (Саутгемптон)

Колючий босс "святых" одевается как генеральный директор медиа-стартапа, который всерьез увлекается ездой на велосипеде и всегда расскажет вам о своей последней 100-мильной поездке, независимо от того, спрашивали вы его об этом или нет. И это положительно работает на него, особенно для его личного контакта. Особенно водолазка под курткой "Under Armour". Сложно сказать, но, возможно, в этом все дело, и это вершина моды в Австрии.

7. Шон Дайч (Бернли)

Все в Шоне Дайче и его выборе одежды кричит - вышибала ночного клуба. Нам всем сказали - "Не сегодня вечером, приятель". Такой парень запросто дюжину раз поставит на кон вашу жизнь, особенно угрожающе выглядит комично большой галстук и грубый взгляд: "Ты не знаешь, что я видел в жизни". Для того, чтобы точно знать, кто он, и принять его, Дайч занял респектабельное и почетное место в нашем рейтинге.

6. Микель Артета (Арсенал)

Для большинства менеджеров, когда дело доходит до брюк, подойдут либо спортивные штаны и кроссовки, либо брюки и туфли, но не для менеджера Арсенала. Из-за этих брюк "чинос" и туфлей-лодочек в сочетании с всепогодной курткой он выглядит так, как будто только что выскочил из кресла бухгалтера. Готов быстро перекусить, побывать на матче в Премьер-лиге, и вернутся на свою прежнюю работу, чтобы избежать лишних проблем.

5. Стив Брюс (Ньюкасл Юнайтед)

В то время как внешность Брюса вызывает восхищение, сочетание его пиджака, выражения лица и общего поведения делает его немного похожим на предпринимателя, который наконец понял, что занимается не своим делом. Он очень хочет полностью посвятить себя своей настоящей страсти, сочиняя криминальные рассказы, но, вероятно, уже слишком поздно, чтобы изменить свою жизнь.

4. Рой Ходжсон (Кристал Пэлас)

Ничего, кроме костюма. Для такого опытного человека как Рой, который помнит время, когда все мужчины гордились своей внешностью ничто другое не подходит. Часто его внешний вид напоминает рядовых консерваторов, которые любят идеальное сочетание со времен Второй мировой войны. Умный человек, именно таких и любят наши политики.

3. Карло Анчелотти (Эвертон)

Это осторожное обобщение, но давайте все равно скажем: босс мафии. Мы здесь именно для этого. Немногие менеджеры могли бы с такой легкомысленностью и аутентичностью справиться со своим внешним видом. Вы действительно думаете, что Грэм Поттер будет выглядеть так же хорошо в пальто от кутюр, рубашке, костюме и галстуке? Ерунда! Наряду с этой знаменитой приподнятой бровью есть что-то внушительное, но симпатичное в 60-летнем тренере, который, как и Мойес, неравнодушен к кардигану, но на самом деле редко его носит.

2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Вы думали, что он будет № 1, не так ли? Вот еще один человек, который знает свой стиль. В любом случае, где ты вообще находишь эти гибриды из брюк "чинно" или спортивных брюк? Как будто у Пепа в доме спрятан личный портной, который делает одежду только для него. От Гвардиолы исходит атмосфера мотивационного спикера в технологической индустрии, который также подрабатывает на выходных ди-джеем, специализирующимся на европейском техно. Слава богу, он больше не носит кардиган - это понесло бы за собой серьезные имиджевые последствия.

1. Даниэль Фарке (Норвич Сити)

Лидером рейтинга стал Даниэль Фарке, который никогда не бывает в парке. Поскольку это рифмуется, есть осознание того, что Farke's Parkas - это бренд одежды, который вскоре обязательно необходимо запустить. С его обтягивающими черными джинсами, кроссовками и большим пальто он больше похож на бас-гитариста немецкой рок-группы, у которой было несколько хитов в 90-х. Теперь он думает о переформировании своих песен и новых гастролях, потому что нужны деньги. Справедливости ради стоит сказать, что он, безусловно, самый крутой и стильный менеджер в Премьер-лиге и заслуженно занимает здесь первое место.