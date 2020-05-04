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Арсенал планирует расстаться с несколькими футболистами в летнее трансферное окно

Англия
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В этом списке и Обамеянг

Арсенал планирует расстаться с несколькими футболистами в летнее трансферное окно
Новина українською

В ближайшее трансферное окно "Арсенал" намерен расстаться с несколькими игроками.

Bleacher Report не называет имен, однако предполагается, что этими футболистами являются защитники Сократис Папастатопулос и Шкодран Мустафи, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Генрих Мхитарян, который в этом сезоне на правах аренды выступает за "Рому".

Как пишет источник, в "Арсенале" намерены все вырученные от трансферов средства направить на усиление состава команды.

В таблице приостановленного чемпионата Англии "Арсенал" занимает 9 место, набрав 40 очков в 28 проведенных матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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