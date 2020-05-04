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Манчестер Юнайтед интересуется защитником РБ Лейпциг

Англия
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Сульшер попытается укрепить линию защиты

Манчестер Юнайтед интересуется защитником РБ Лейпциг
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет купить центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

По информации Le 10 Sport, англичане уже вели переговоры с "РБ Лейпциг", обсуждая вероятность трансфера 20-летнего француза. На "Олд Траффорд" к старту будущего сезона хотят укрепить центр своей обороны перспективным игроком, и Конате идеально подходит, так как отвечает всем имеющимся требованиям.

Конате играет в "РБ Лейпциг" с лета 2017 года, перейдя из "Сошо" на правах свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в 40,5 млн евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Ибраима Конате
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