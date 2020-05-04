Манчестер Юнайтед интересуется защитником РБ Лейпциг

"Манчестер Юнайтед" хочет купить центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

По информации Le 10 Sport, англичане уже вели переговоры с "РБ Лейпциг", обсуждая вероятность трансфера 20-летнего француза. На "Олд Траффорд" к старту будущего сезона хотят укрепить центр своей обороны перспективным игроком, и Конате идеально подходит, так как отвечает всем имеющимся требованиям.

Конате играет в "РБ Лейпциг" с лета 2017 года, перейдя из "Сошо" на правах свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в 40,5 млн евро.