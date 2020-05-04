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Эвра рассказал, как Фергюсон заставлял давать автографы фанатам

Англия
(1 голосов)

Тогда досталось всем

Эвра рассказал, как Фергюсон заставлял давать автографы фанатам
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, как экс-наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон заставил игроков раздавать автографы болельщикам.

"Однажды мы были на предсезонном сборе, шли в автобус безумно уставшие. Я буду честен — там была целая толпа фанатов, а мы вели себя так: "Если никто не даёт автограоф, то никто не должен этого делать". Поэтому мы прошли мимо прямо к автобусу. Из окна автобуса я увидел, как сэр Алекс Фергюсон раздаёт автографы всем болельщикам. Клянусь, он делал это где-то 45 минут. Тогда я сказал: „Парни, когда босс сядет в автобус, то нам конец“.

Когда Фергюсон вошёл в автобус, он дал нам взбучку. „Какого чёрта вы о себе возомнили? Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят, чтобы посмотреть на вас. А ну живо вышли и расписались!“ И мы должны быть дать автограф каждому фанату", — приводит слова Эвра ESPN GB.

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В статье: Патрис Эвра Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
04.05.2020 в 17:48
Бл@, 45 минут сам Сэр Алекс раздает автографы фанатам. А его подопечные ВСЕ ЭТИ 45 МИНУТ сидят и втыкают из автобуса на это. И никто из них не подумал и о чем? Я не знаю, как на это реагировать.
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Лекарь (село Дарница)
04.05.2020 в 17:45
Сэр Алекс, таки, был прав. Странно, что Эвра, который, якобы, голодал и просил денег на еду под МакДоналдсом, не подошел к простым людям, чтобы дать автограф.
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