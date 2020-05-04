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Ндомбеле не хочет покидать Тоттенхэм ради перехода в Барселону

Англия
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Ндомбеле не хочет покидать Тоттенхэм ради перехода в Барселону
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Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не планирует менять клуб.

По информации Telegraph, 23-летний хавбек очень хочет остаться в "Тоттенхэме" и доказать Моуриньо свою значимость. Ндомбеле интересен "Барселоне", однако игрок не намерен покидать Лондон и хочет оправдать вложенные в него деньги.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола и 2 результативные передачи в 19 матчах АПЛ.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле Тоттенхэм
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