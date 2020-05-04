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Тоттенхэм имеет шанс получить 12 миллионов, если Почеттино возглавит Ньюкасл

Англия
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"Акция" действует до конца мая

Тоттенхэм имеет шанс получить 12 миллионов, если Почеттино возглавит Ньюкасл
UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл", который в ближайшем будущем должен получить богатого владельца, продолжает искать нового тренера. Есть вероятность, что данный пост займет Маурисио Почеттино.

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Как сообщает ESPN, не против подобного развития будет и "Тоттенхэм". Ведь если аргентинский наставник в течении шести месяцев после увольнения примет новый клуб, то "шпоры" получат 12 миллионов фунтов.

Данный срок истекает уже в конце мая. Вероятно, что новые владельцы "Ньюкасла" примут решение подождать чуть более 3 недель.

Ранее сообщалось, что также состав "сорок" может пополнить звездный бразилец.

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) "Ньюкасл"
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