Тоттенхэм имеет шанс получить 12 миллионов, если Почеттино возглавит Ньюкасл

"Ньюкасл", который в ближайшем будущем должен получить богатого владельца, продолжает искать нового тренера. Есть вероятность, что данный пост займет Маурисио Почеттино.

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Как сообщает ESPN, не против подобного развития будет и "Тоттенхэм". Ведь если аргентинский наставник в течении шести месяцев после увольнения примет новый клуб, то "шпоры" получат 12 миллионов фунтов.

Данный срок истекает уже в конце мая. Вероятно, что новые владельцы "Ньюкасла" примут решение подождать чуть более 3 недель.

Ранее сообщалось, что также состав "сорок" может пополнить звездный бразилец.