Скауты МЮ изучают возможность трансфера Рабио

Полузащитник "Ювентус" Адриен Рабио может сменить чемпионат летом.

Tuttomercartoweb приписывает интерес к французу "Манчестер Юнайтед". Скауты английской команды изучают возможность этого перехода.

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Англичанам придется серьезно потратиться ради этого перехода. Рабио связан с "Юве" долгосрочным контрактом. К тому же, он только год назад переехал в Италию.

Есть вероятность, что "МЮ" попытается включить в Рабио в возможный переход Погба.