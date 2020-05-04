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Скауты МЮ изучают возможность трансфера Рабио

Англия
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Обмен на Погба?

Скауты МЮ изучают возможность трансфера Рабио
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентус" Адриен Рабио может сменить чемпионат летом.

Tuttomercartoweb приписывает интерес к французу "Манчестер Юнайтед". Скауты английской команды изучают возможность этого перехода.

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Англичанам придется серьезно потратиться ради этого перехода. Рабио связан с "Юве" долгосрочным контрактом. К тому же, он только год назад переехал в Италию.

Есть вероятность, что "МЮ" попытается включить в Рабио в возможный переход Погба.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Адриен Рабио
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