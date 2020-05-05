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Манчестер Сити готов увеличить зарплату лидеру команды, чтобы убедить его остаться

Англия
(1 голосов)

И, возможно, капитанскую повязку предложить

Манчестер Сити готов увеличить зарплату лидеру команды, чтобы убедить его остаться
Новина українською

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" намерено продлить трудовое соглашение с лидером "горожан" Кевином де Брюйне. Издание Daily Mail уверяет, что стороны начнут переговоры о новом контракте после финиша текущего сезона.

По условиям текущего соглашения, которое рассчитано до 2023 года, 28-летний бельгийский хавбек зарабатывает 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но "небесно-голубые" готовы увеличить оклад Де Брюйне.

Скорее всего, обновленный контракт до 2025 года будет включать в себя зарплату в размере 21 миллиона евро за сезон. По информации источника, "Манчестер Сити" видит в Кевине будущего капитана коллектива. Напомним, Де Брюйне не уверен, что останется в клубе – "горожанам" запретили выступать в ЛЧ.

Читайте такжеДе Брюйне о бане Сити в ЛЧ: Два года - это много. Если б один, я бы посмотрел. А так просто жду
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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Daily Mail

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