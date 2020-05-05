Манчестер Сити готов увеличить зарплату лидеру команды, чтобы убедить его остаться

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" намерено продлить трудовое соглашение с лидером "горожан" Кевином де Брюйне. Издание Daily Mail уверяет, что стороны начнут переговоры о новом контракте после финиша текущего сезона.

По условиям текущего соглашения, которое рассчитано до 2023 года, 28-летний бельгийский хавбек зарабатывает 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но "небесно-голубые" готовы увеличить оклад Де Брюйне.

Скорее всего, обновленный контракт до 2025 года будет включать в себя зарплату в размере 21 миллиона евро за сезон. По информации источника, "Манчестер Сити" видит в Кевине будущего капитана коллектива. Напомним, Де Брюйне не уверен, что останется в клубе – "горожанам" запретили выступать в ЛЧ.