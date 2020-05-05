Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок МЮ: Будет невыносимо наблюдать за цирком в исполнении Погба еще один сезон
Поль на арене
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "красные дьяволы" должны продать французского хавбека Поля Погба. Цитирует Инса Goal.com.
"Поведение Погба меня расстраивает. Посмотрите, как карьеру в клубе начал Бруну Фернандеш. Португалец сразу начал делать разницу на поле, завоевывать симпатию фанатов. У Поля все было не так. Его выступления были как минимум нестабильными. Когда стоишь таких денег, то все будут ждать, что ты постоянно будешь играть на уровне, особенно если речь идет о "Манчестер Юнайтед". Его агент, выступления и поведение за пределами поля вредят клубу".
"Вокруг Поля слишком много слухов. Мне кажется, его время в "Юнайтед" истекло. Очень жаль, потому что он мог стать отличным футболистом для клуба. Но сейчас его нельзя назвать хорошим игроком. Нужно быстро принимать решение. Будет невыносимо наблюдать за еще одним сезоном цирка в исполнении Погба. Он даже не пробьется в состав".