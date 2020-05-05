  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-игрок МЮ: Будет невыносимо наблюдать за цирком в исполнении Погба еще один сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок МЮ: Будет невыносимо наблюдать за цирком в исполнении Погба еще один сезон

Англия
(1 голосов)

Поль на арене

Экс-игрок МЮ: Будет невыносимо наблюдать за цирком в исполнении Погба еще один сезон
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "красные дьяволы" должны продать французского хавбека Поля Погба. Цитирует Инса Goal.com.

Читайте такжеКонте недоволен средней линией Интера и желает приобрести Погба

"Поведение Погба меня расстраивает. Посмотрите, как карьеру в клубе начал Бруну Фернандеш. Португалец сразу начал делать разницу на поле, завоевывать симпатию фанатов. У Поля все было не так. Его выступления были как минимум нестабильными. Когда стоишь таких денег, то все будут ждать, что ты постоянно будешь играть на уровне, особенно если речь идет о "Манчестер Юнайтед". Его агент, выступления и поведение за пределами поля вредят клубу".

"Вокруг Поля слишком много слухов. Мне кажется, его время в "Юнайтед" истекло. Очень жаль, потому что он мог стать отличным футболистом для клуба. Но сейчас его нельзя назвать хорошим игроком. Нужно быстро принимать решение. Будет невыносимо наблюдать за еще одним сезоном цирка в исполнении Погба. Он даже не пробьется в состав".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Пол Инс Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
05.05.2020 в 11:31
Сумма за которую перешел несусветная. Но он в этом не виноват
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
05.05.2020 в 12:12
Серьезно?
Ответить
0
0
ramon4ik (Киев)
05.05.2020 в 12:34
Его вроде как за 105 миллион евро купили) или может я тебя не понял , точнее при чем 0 фунтов
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...