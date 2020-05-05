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Фергюсон обещал в 2013 году, что МЮ купит Роналду и Бэйла – в итоге сэр Алекс ушел на пенсию

Англия
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Про финал тренерской карьеры шотландца

Фергюсон обещал в 2013 году, что МЮ купит Роналду и Бэйла – в итоге сэр Алекс ушел на пенсию
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал в рамках подкаста клуба, что бывший тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон хотел подписать Криштиану Роналду и Гарета Бэйла из мадридского "Реала" – правда, вместо этого он ушел на пенсию. Цитирует Патриса Goal.com. Александр Чепмен Фергюсон возглавил "МЮ" в 1986-м.

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"2013 год. Сейчас мы обсуждаем самый трудный момент моей карьеры в "Юнайтед". За 2 недели до того, как Фергюсон ушел, он сказал мне, что будет здесь еще лет 10. Он добавил: "Я на 99% уверен, что мы подпишем Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Мне нужны эти два футболиста, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов, Патрис". Позже португалец в диалоге со мной подтверждал, что принял предложение босса".

"Помню, как мы сидели на базе и ждали, когда же объявят про трансферы. Тем не менее, нас попросили зайти в раздевалку, мол, Фергюсон хочет поговорить. Сэр Алекс пришел – сразу стало понятно, что повод точно плохой. Он сказал, что уходит на пенсию ради жены... Шотландец перед всеми извинился, но перед Ван Перси и Синдзи Кагавой особенно, ведь они только пришли в клуб к тому моменту".

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В статье: Криштиану Роналду Гарет Бэйл Патрис Эвра Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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