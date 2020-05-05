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АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени таймов

Англия
(1 голосов)

По мнению главы PFA, это поможет снизить нагрузку на игроков

АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени таймов
Новина українською

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор сообщил, что английская Премьер-лига обсуждает вариант, при котором после возобновления сезона-2019/2020 матчи турнира будут длиться меньше 90 минут.

"Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.

В идеале нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании.

Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон и сможем сделать это в безопасной обстановке", — приводит слова Тэйлора BBC.

АПЛ рассчитывает возобновить нынешнюю кампанию 8 июня.

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В статье: АПЛ
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
05.05.2020 в 15:57
Если честно, это бред. Лучше бы разрешили 5-7 замен. Тогда нагрузка на футболистов снизится, + игровое время у многих дублеров появится.
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