АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени таймов

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор сообщил, что английская Премьер-лига обсуждает вариант, при котором после возобновления сезона-2019/2020 матчи турнира будут длиться меньше 90 минут.

"Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.

В идеале нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании.

Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон и сможем сделать это в безопасной обстановке", — приводит слова Тэйлора BBC.

АПЛ рассчитывает возобновить нынешнюю кампанию 8 июня.