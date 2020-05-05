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Онана попал в список трансферных целей Челси
Андре хотел перейти Барселону
"Челси" планирует усилить состав форвардом и вратарем.
По информации London Evening Standard, "лондонцы" определились с трансферными целями на лето. "Синим" нужен голкипер "Аякса" Андре Онана и форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза. Лондонцы готовы выложить за двоих игроков порядка 80 миллионов фунтов.
Напомним, что "Челси" также интересуется Муссой Дембеле ("Лион"), Сальваторе Сиригу ("Торино") и Беном Чилуэллом ("Лестер").
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