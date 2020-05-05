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Онана попал в список трансферных целей Челси

Англия
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Андре хотел перейти Барселону

Онана попал в список трансферных целей Челси
Новина українською

"Челси" планирует усилить состав форвардом и вратарем.

По информации London Evening Standard, "лондонцы" определились с трансферными целями на лето. "Синим" нужен голкипер "Аякса" Андре Онана и форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза. Лондонцы готовы выложить за двоих игроков порядка 80 миллионов фунтов.

Напомним, что "Челси" также интересуется Муссой Дембеле ("Лион"), Сальваторе Сиригу ("Торино") и Беном Чилуэллом ("Лестер").

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В статье: Челси (Лондон) Федерико Кьеза Андре Онана
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