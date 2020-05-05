Лосано может сменить Наполи на МЮ

Ирвинг Лосано прошлым летом подписал контракт с "Наполи". Он стал рекордным подписанием в истории итальянцев.

Однако, несмотря на неплохой потенциал, он так и не смог проявить себя в команде. Крайне вероятно, что летом его продадут.

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Как сообщает Corriere dello Sport, очередным претендентом на форварда стал "Манчестер Юнайтед". Оле-Гуннар Сульшер заинтресован в его подписании.

Ранее интерес к Ирвингу также приписывали "Атлетико".