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Лосано может сменить Наполи на МЮ

Англия
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Мексиканец в Италии не прижился

Лосано может сменить Наполи на МЮ
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Ирвинг Лосано прошлым летом подписал контракт с "Наполи". Он стал рекордным подписанием в истории итальянцев.

Однако, несмотря на неплохой потенциал, он так и не смог проявить себя в команде. Крайне вероятно, что летом его продадут.

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Как сообщает Corriere dello Sport, очередным претендентом на форварда стал "Манчестер Юнайтед". Оле-Гуннар Сульшер заинтресован в его подписании.

Ранее интерес к Ирвингу также приписывали "Атлетико".

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В статье: Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Ирвинг Лосано
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