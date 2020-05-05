Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лосано может сменить Наполи на МЮ
Мексиканец в Италии не прижился
Ирвинг Лосано прошлым летом подписал контракт с "Наполи". Он стал рекордным подписанием в истории итальянцев.
Однако, несмотря на неплохой потенциал, он так и не смог проявить себя в команде. Крайне вероятно, что летом его продадут.
Читайте такжеНаполи готов отпустить Лосано
Как сообщает Corriere dello Sport, очередным претендентом на форварда стал "Манчестер Юнайтед". Оле-Гуннар Сульшер заинтресован в его подписании.
Ранее интерес к Ирвингу также приписывали "Атлетико".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...