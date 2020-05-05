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Лестеру понадобился ключевой полузащитник Аталанты

Англия
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Команда Гасперини может многое потерять

Лестеру понадобился ключевой полузащитник Аталанты
UA-Футбол
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Робин Госенс очень уверенно играет в текущем сезоне в составе "Аталанты". Уже сейчас в нем заинтересовано несколько команд.

Как сообщает Sky Sports, в его подписании заинтересован "Лестер". Англичане ищут усиление, так как в следующем сезоне могут играть в Лиге Чемпионов. Переход обойдется им в 25 миллионов фунтов.

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В текущем сезоне на счету Госенса 29 матчей и 10 голов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лестер Сити Робин Госенс
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