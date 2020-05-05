Уго Санчес: Реалу нужен форвард-убийца. Кейн и Левандовски не подойдут для этой роли

Экс-форвард "Реала" Уго Санчес посоветовал "сливочным" купить еще одного форварда.

"Мне очень нравится как играет Бензема, он обладает исключительным талантом. Но он не форвард-убийца, а "Реалу" нужен именно такой.

Раньше мне очень нравился Кейн, но в последнее время он стал часто травмироваться. Такой форвард как Левандовски тоже не подходит, он уже достатоно возрастной", - приводит слова Санчеса Goal.

Читайте также Левандовски рассказал, как Роналду и Рамос приглашали его в Реал

Ранее, "Реалу" приписывали интерес к нападающему "Ливерпуля".