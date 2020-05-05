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Уго Санчес: Реалу нужен форвард-убийца. Кейн и Левандовски не подойдут для этой роли

Англия
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Совет от легенды

Уго Санчес: Реалу нужен форвард-убийца. Кейн и Левандовски не подойдут для этой роли
UA-Футбол
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Экс-форвард "Реала" Уго Санчес посоветовал "сливочным" купить еще одного форварда.

"Мне очень нравится как играет Бензема, он обладает исключительным талантом. Но он не форвард-убийца, а "Реалу" нужен именно такой.

Раньше мне очень нравился Кейн, но в последнее время он стал часто травмироваться. Такой форвард как Левандовски тоже не подходит, он уже достатоно возрастной", - приводит слова Санчеса Goal.

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Ранее, "Реалу" приписывали интерес к нападающему "Ливерпуля".

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В статье: Роберт Левандовски Карим Бензема Реал (Мадрид) Уго Санчес Гарри Кейн
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