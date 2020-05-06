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Артета: Я не должен никого убеждать перейти в Арсенал – мы четко осознаем, кем являемся

Англия
(1 голосов)

Уже даже не вечно четвертые?

Артета: Я не должен никого убеждать перейти в Арсенал – мы четко осознаем, кем являемся
Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался на тему приглашения новичков в команду. Цитирует испанца Goal.com.

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"Вы знаете, что значит "Арсенал" для всего мира. Каждый хочет перейти сюда, мы очень четко осознаем, кем являемся. Я не должен никого убеждать перейти в "Арсенал". Если это необходимо, то для меня это уже не самое хорошее начало".

"Должно быть так: "Я хочу играть за этот клуб и представлять нужные ценности". С самого начала я хочу услышать такие эмоции. То же самое касается игроков, которые уже здесь. Как только вы закончите, какие чувства будете испытывать по отношению к клубу? Это то, что действительно меня интересует".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (0)
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cavo44
06.05.2020 в 11:03
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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