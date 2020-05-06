Артета: Я не должен никого убеждать перейти в Арсенал – мы четко осознаем, кем являемся

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался на тему приглашения новичков в команду. Цитирует испанца Goal.com.

"Вы знаете, что значит "Арсенал" для всего мира. Каждый хочет перейти сюда, мы очень четко осознаем, кем являемся. Я не должен никого убеждать перейти в "Арсенал" . Если это необходимо, то для меня это уже не самое хорошее начало".

"Должно быть так: "Я хочу играть за этот клуб и представлять нужные ценности". С самого начала я хочу услышать такие эмоции. То же самое касается игроков, которые уже здесь. Как только вы закончите, какие чувства будете испытывать по отношению к клубу? Это то, что действительно меня интересует".