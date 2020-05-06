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МЮ намерен продлить аренду Игало

Англия
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Форвард неплохо вписался в команду Сульшера

МЮ намерен продлить аренду Игало
UA-Футбол
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Одион Игало отправился в аренду в "МЮ" этой зимой. Срок соглашения между "дьяволами" и "Шанхай Шеньхуа" истекает 30-го мая.

Как сообщает Evening Standard, английская сторона намеревается удержать футболиста. Их цель - продлить аренду, как минимум, на полгода.

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Также они рассматривают вариант полноценного подписания футболиста. Игало обойдется им в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас на счету Игало 7 матчей в футболке "МЮ", в которых он забил четыре гола.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед Шанхай Шеньхуа
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