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МЮ намерен продлить аренду Игало
Форвард неплохо вписался в команду Сульшера
Одион Игало отправился в аренду в "МЮ" этой зимой. Срок соглашения между "дьяволами" и "Шанхай Шеньхуа" истекает 30-го мая.
Как сообщает Evening Standard, английская сторона намеревается удержать футболиста. Их цель - продлить аренду, как минимум, на полгода.
Также они рассматривают вариант полноценного подписания футболиста. Игало обойдется им в 15 миллионов фунтов стерлингов.
Сейчас на счету Игало 7 матчей в футболке "МЮ", в которых он забил четыре гола.
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