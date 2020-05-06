АПЛ может разрешить тренировки с 18 мая. Правительство страны считает, что это поднимет нацию

Английская Премьер-лига планирует официально вернуться к тренировкам в небольших группах с 18 мая. Однако четыре клубных доктора АПЛ выразили сомнения по поводу такого предложения и не уверены в скором возобновлении соревнований, сообщает Sky Sports.

Правительство же Объединенного Королевства решительно намерено дать "зеленый свет" клубам для тренировок в начале июня, хотя рассматриваются варианты проведения тренировок за закрытыми дверями в конце мая. Это следует из заявления министра иностранных дел Доминика Рааба, что возвращение Премьер-лиги "поднимет нацию".

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Заявления чиновников гласят, что все игроки и персонал должны проходить тестирование дважды в неделю, а АПЛ планирует организовать свои собственные центры для прохождения тестов вдали от тренировочных площадок. Руководство Премьер-лиги представило свои предложения всем 20 клубам на прошлой неделе и спросило врачей о возможных проблемах, а также о поддержке коммуникаций, обсуждении главных вопросов. Напомним, что медики клубов АПЛ ранее отправили 100 первостепенных вопросов руководству АПЛ о возобновлении чемпионата.

Sky Sports сообщает, что четыре клубных доктора АПЛ прислали руководству лиги вопросы, на которые последуют ответы на следующем собрании акционеров в понедельник, а именно на следующий день после того, как правительство Великобритании представит обновленную информацию об ограничениях карантина. Министр иностранных дел Доминик Рааб настаивает на том, что медики и ученые будут диктовать, когда большой футбол сможет вернуться в Великобританию.

Предложения для клубов были подготовлены медицинским советником Премьер-лиги, доктор Марк Джиллетт после консультаций с другими европейскими лигами, включая Ла Лигу в Испании и Бундеслигу в Германии, разослал всем участникам свои рекомендации.

Тестирование будет проводиться только если оно не поставит под угрозу ключевых работников во время пандемии коронавируса. Все будет оплачено Премьер-лигой и из частных источников, поэтому оно не потребует ресурсов общественного здравоохранения.

Sky Sports News также сообщают, что все врачи клубов участвовали в разработке плана под руководством доктора Джиллетта. Документ с рекомендациями, согласованными рабочей группой медицинских работников из различных видов спорта, включая футбол, будет направлен правительству для рассмотрения.

Рабочая группа неофициально обсудила практические аспекты возвращения к спортивным и медицинским вопросам в подгруппах, особое внимание уделялось отзывам медиков. Клубы Премьер-лиги все также сохраняют приверженность завершению сезона 2019/20, но, опять же, это будет возможно только в том случае, если будут предприняты все меры безопасности.

Высказались о ситуации и эксперты. Джейми Каррагер сказал, что он понимает потенциальные страхи, и настаивает на безопасности игроков: "Все мы следим за новостями и видим, что число погибших растет. Это огромный страх для каждой семьи по всей стране. Футболисты ничем не отличаются; они должны задавать серьезные вопросы о том, насколько безопасно выходить из карантина. Это должно стать самым важным. Было много разговоров о финансовой стороне, и это не второстепенно - в стране так много предприятий, которые, к сожалению, могут обанкротиться, и мы, конечно же, не хотим, чтобы футбольные клубы исчезали".

Грэм Сунесс добавил: "Я думаю, что беспокойство игроков будет связано с членами их семьи. Вы не можете заставить их играть в это время. Это трудный вопрос - мы в полной неизвестности - но игрокам придется довериться своим врачам".

Акционеры Премьер-лиги планировали встретиться в пятницу 8 мая после заявлений правительства, но теперь потребуется время, чтобы понять последние рекомендации Премьер-министра по поводу блокировки и социального дистанцирования перед их встречей в понедельник.

Новая дата даст Премьер-лиге и ее клубам время для более полного рассмотрения планов правительства. Клубы по-прежнему надеются, что они смогут начать тренировки на третьей неделе мая, прежде чем они вернутся на поле, возможно, в середине июня.

Жерант Хьюз, репортер Sky Sports News дал свой комментарий: "Понятно, что во всей этой подготовке к возвращению к соревнованиям есть ощутимый "шаг вперед". Министр иностранных дел Доминик Рааб и министр культуры Оливер Дауден выступили с публичными заявлениями о том, что было бы хорошо вернуть спорт. Практические аспекты обеспечения безопасного возвращения к тренировкам, а затем к играм более сложны, и именно поэтому на заседаниях встречается рабочая группа высокопоставленных медицинских работников из всех видов спорта и государственных медицинских консультантов.

Что бы ни рекомендовали специальные группы, если они не работают в рамках общего руководства по здравоохранению, они не получат зеленый свет. Есть много практических соображений, и многие вопросы основаны на здравом смысле. Чистота и гигиена заведений, как мыть общественные зоны, например, бассейны, гидромассажные и душевые. Сколько понадобиться оборудования, дезинфицирующих и чистящих средств?

Сколько сотрудников, не занимающихся спортом, должны присутствовать и сколько температурных мониторов требуется, и должен ли игрок или спортсмен измерять свою температуру, если он покинул и возвращается в тренировочный центр более одного раза в день?

Есть еще много вопросов, которые обсуждаются, но все обсуждается беспристрастно, а здоровье и безопасность являются приоритетом номер один.