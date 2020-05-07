Ради Ливерпуля: стало известно, какой национальной сборной отказал Юрген Клопп в 2015 году

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп мог возглавить национальную команду, как сообщает Goal.com. По данным источника, в 2015 году, после того как Клопп покинул "Боруссию", ему поступило предложение возглавить сборную Мексики. Немецкий специалист отказал "трехцветным", так как хотел получить работу в АПЛ:

"Я ценю ваше предложение, большое спасибо, но у меня еще много дел в клубном футболе, я хочу поехать в Англию".

Клопп работает в "Ливерпуле" как раз с 2015 года. Под его руководством "красные" выиграли Лигу чемпионов и в прошлом сезоне финишировали на втором месте в чемпионате Англии. Трудовой договор Юргена с клубом рассчитан до 2024 года. В текущей кампании мерсисайдцы набрали 82 пункта в 29 матчах АПЛ.