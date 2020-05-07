Экс-игрок Манчестер Сити: Когда шейхи купили клуб, мы начали шутить по поводу Месси и Роналду

Аргентинский защитник "Вест Хэм Юнайтед" Пабло Сабалета вспомнил этап своей карьеры в "Манчестер Сити", в частности, тот период, когда новые владельцы начали финансировать в клуб огромные деньги. Цитирует 35-летнего Пабло Goal.com со ссылкой на La Nacion.

"Через 10 дней, как я перешел в "Сити", клуб купили шейхи. Еще через 4 дня они инвестировали 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку Робиньо. Я спросил себя – что теперь делать? Хотелось бы задержаться здесь хотя бы на полгода… Мы начали шутить по поводу покупок Месси и Роналду. Грубо говоря, прибивали сами себя (смеется)".