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Экс-игрок Манчестер Сити: Когда шейхи купили клуб, мы начали шутить по поводу Месси и Роналду

Англия
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Лионель и Криштиану могли играть вместе в Англии… с Сабалетой

Экс-игрок Манчестер Сити: Когда шейхи купили клуб, мы начали шутить по поводу Месси и Роналду
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Аргентинский защитник "Вест Хэм Юнайтед" Пабло Сабалета вспомнил этап своей карьеры в "Манчестер Сити", в частности, тот период, когда новые владельцы начали финансировать в клуб огромные деньги. Цитирует 35-летнего Пабло Goal.com со ссылкой на La Nacion.

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"Через 10 дней, как я перешел в "Сити", клуб купили шейхи. Еще через 4 дня они инвестировали 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку Робиньо. Я спросил себя – что теперь делать? Хотелось бы задержаться здесь хотя бы на полгода… Мы начали шутить по поводу покупок Месси и Роналду. Грубо говоря, прибивали сами себя (смеется)".

"Лео в сборной? Хочу отметить, что без Месси у Аргентинской ассоциации футбола было бы гораздо меньше денег – соответственно, у местных клубов тоже. Он приносит доход своей игрой. Все мы должны быть ему благодарны".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Пабло Сабалета Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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