Все началось с 6:1. 17 лет назад стартовала невероятная серия Арсенала. ВИДЕО

Где-то от Нового года в Англии шли разговоры о том, что "Ливерпуль" сможет повторить (а то и превзойти) достижение "Арсенала" - пройти весь чемпионат без поражений. Однако 29-го февраля красные были разбиты "Уотфордом", поэтому, по крайней мере, еще на сезон канониры останутся почетными обладателями уникального достижения.

Между тем, серия без поражений в сильнейшей лиге мира не ограничивается чемпионским сезоном 2003/04. Началось все для команды Венгера еще в предыдущем первенстве - седьмого мая 2003 года, когда канониры после домашнего поражения от "Лидса" согнали всю свою злость на "Саутгемптоне". В тот день "Арсенал" забил сопернику шесть голов, при этом отличились лишь два футболиста - по хет-трику оформили Пирес и Пеннант.

В чемпионате 2002/03, который выиграл МЮ с отрывом в пять очков, "Арсенал" еще разгромил "Сандерленд". В уникальном сезоне 03/04 канониры добыли 26 побед и 12 раз играли вничью. Уверенно они стартовали и в следующем чемпионате, однако их уникальная серия без поражений прервалась на 50-м матче - роковым стал выезд на "Олд Траффорд" в гости к "Манчестер Юнайтед". До 72-й минуты на табло горели нули, а затем арбитр назначил пенальти за фол Кэмпбелла на Руни (хотя Сол потом утверждал, что он не нарушал правила). Ван Нистелрой реализовал пенальти, а на 90-й Руни закрепил преимущество.

Таким образом серия "Арсенала" без поражений в чемпионате Англии продолжалась с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года в течение 49 матчей. До настоящего времени это достижение является непревзойденным.