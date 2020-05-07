"Не советую поганить мне воскресенье". Эвра рассказал о просьбе Фергюсона перед матчем МЮ – Арсенал

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал в рамках клубного подкаста о том, как легендарный менеджер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон готовил команду к матчу с "Арсеналом". Цитирует француза Goal.com.

"Помню, это был матч с "канонирами". Солнечный выходной и 15-секундный спич Фергюсона. Тренер просто сказал: "Ребята, посмотрите, какой сегодня хороший день. Я очень не хочу, чтобы кто-нибудь испоганил мне воскресенье. Не советую вам этого делать".