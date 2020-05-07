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"Не советую поганить мне воскресенье". Эвра рассказал о просьбе Фергюсона перед матчем МЮ – Арсенал
Патрис продолжает рассказывать нам неизвестное о сэре Алексе
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал в рамках клубного подкаста о том, как легендарный менеджер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон готовил команду к матчу с "Арсеналом". Цитирует француза Goal.com.
"Помню, это был матч с "канонирами". Солнечный выходной и 15-секундный спич Фергюсона. Тренер просто сказал: "Ребята, посмотрите, какой сегодня хороший день. Я очень не хочу, чтобы кто-нибудь испоганил мне воскресенье. Не советую вам этого делать".
"Фергюсон сказал, что я должен мотивировать ребят, ведь это важная игра. Я сказал парням, что не нужно волноваться – мы легко победили 3:1, а я сделал знаменитый комментарий про "11 мужчин против 11 детей". Тем не менее, я уважаю "Арсенал".