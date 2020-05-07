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Ньюкасл может пригласить Нагельсмана на пост главного тренера

Англия
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Это произойдет, если Майк Эшли продаст клуб

Ньюкасл может пригласить Нагельсмана на пост главного тренера
Новина українською

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман может возглавить "Ньюкасл Юнайтед", сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Официально "Ньюкаслом" продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Руководство английской Премьер-лиги пока не одобрило эту сделку.

Ранее стало известно, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино займёт пост главного тренера "Ньюкасла", если клуб купит полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

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В статье: РБ Лейпциг Ньюкасл (Англия) Юлиан Нагельсманн
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