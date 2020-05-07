Ювентус готов заплатить за полузащитника Челси 40 миллионов евро

Полузащитник "Челси" Жоржинью может перейти в "Ювентус", сообщает The National.

По сведениям источника, туринцы предложили за 28-летнего итальянца 40 млн евро. В своей команде игрока хочет видеть главный тренер Маурицио Сарри, который работал с Жоржинью в "Наполи" и "Челси".

В текущем сезоне Жоржинью провел 37 матчей во всех матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.