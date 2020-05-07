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Ювентус готов заплатить за полузащитника Челси 40 миллионов евро

Англия
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В трансфере заинтересован лично Маурицио Сарри

Ювентус готов заплатить за полузащитника Челси 40 миллионов евро
Новина українською

Полузащитник "Челси" Жоржинью может перейти в "Ювентус", сообщает The National.

По сведениям источника, туринцы предложили за 28-летнего итальянца 40 млн евро. В своей команде игрока хочет видеть главный тренер Маурицио Сарри, который работал с Жоржинью в "Наполи" и "Челси".

В текущем сезоне Жоржинью провел 37 матчей во всех матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Жоржиньо Челси
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