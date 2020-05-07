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Ван дер Сар: Все приезжали на тренировки на Ferrari, а Зидан - на Fiat

Англия
(1 голосов)

Легенда МЮ вспомнил, как играл с Зизу

Ван дер Сар: Все приезжали на тренировки на Ferrari, а Зидан - на Fiat
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Бывший вратарь "Ювентуса" Эдвин ван дер Сар вспомнил, как играл вместе с французом Зинедином Зиданом в туринском клубе с 1999 по 2001 год.

"Зидан был не очень разговорчивым. Он не особо хорошо говорил по-английски, в основном общался на французском или итальянском. Но то, как он обращался с мячом…

Он приезжал на тренировки на Fiat, одетый в джинсы, белую футболку Levi’s и кроссовки аdidas. Другие футболисты выглядели совершенно по-другому: приезжали на Ferrari, одетые в Dolce&Gabbana и Versace.

Конечно, у Зидана была и тёмная сторона, он получал за это красные карточки, но без этого он бы не был таким изящным", — приводит слова ван дер Сара AS.

В настоящее время Зидан — главный тренер мадридского "Реала", а ван дер Сар занимает должность генерального директора амстердамского "Аякса".

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В статье: Эдвин ван дер Сар Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
07.05.2020 в 16:58
Зачем 2 одинаковые новости?
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