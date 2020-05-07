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Эрик Стил: Де Хеа был готов перейти в Реал из-за конфликта с Ван Галом
Но голландец ушел первым
Английский тренер вратарей Эрик Стил рассказал о конфликте, который произошел между Давидом де Хеей и Луи Ван Галом в "МЮ".
"Де Хеа был в шаге от ухода из "МЮ" и все мы знали причину - у него был конфликт с Ван Галом. Он был готов к переходу в "Реал", но трансфер не успели оформить.
Давид был недоволен многим и не хотел оставаться. Но сейчас все иначе. Он часто улыбается, команда на подъеме и ему не нужно менять клуб", - цитирует Стила Goal.
Ранее была информация, что испанец продлил контракт с "дьяволами".
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