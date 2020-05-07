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Хатчинсон: Пара Ван Дейк - Кулибали будет непроходимой
"Красные" действительно станут невероятно мощными
Экс-игрок "Ливерпуля" Дональд Хатчинсон уверен, что команде Юргена Клоппа стоит побороться за Калиду Кулибали.
"Я думаю, что если бы Кулибали подписал контракт с "Ливерпулем", то "красным" можно было сразу давать титул. Вместе с Ван Дейком они будут непроходимы.
Помимо Калиду, лучший защитник Европы - Милан Шкриньяр. Но мне кажется, что он перейдет в "Ман Сити", - цитирует Хатчисона Goal.
На данный момент Кулибали оценивается в 57 миллионов евро.
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