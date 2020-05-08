В списке пяти лучших: Сон Хин Мин завершил военные сборы в Корее

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хин Мин завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее. По итогам сборов, футболист был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Сон добился отличных результатов в стрельбе.

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Son heung min concluded his military sevice pic.twitter.com/XiaOOPb6RP — Jacob???? {Like and RT PINNED} (@Only__United) May 8, 2020

Тем не менее, игрок все еще должен будет выполнять обязательные общественные работы до 2023 года. В мае он вернется в Лондон, как сообщает Sky Sports.

son heung min in sanhok.. he need scoop 8x.. pic.twitter.com/2pmzA4U7ly — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) May 6, 2020

Благодаря тому, что со сборной Кореи Сон выиграл Азиатские игры, вместо 21 месяца срочной службы ему нужно было пройти четырехнедельный курс молодого бойца.