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В списке пяти лучших: Сон Хин Мин завершил военные сборы в Корее

Англия
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В списке пяти лучших: Сон Хин Мин завершил военные сборы в Корее
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Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хин Мин завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее. По итогам сборов, футболист был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Сон добился отличных результатов в стрельбе.

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Тем не менее, игрок все еще должен будет выполнять обязательные общественные работы до 2023 года. В мае он вернется в Лондон, как сообщает Sky Sports.

Благодаря тому, что со сборной Кореи Сон выиграл Азиатские игры, вместо 21 месяца срочной службы ему нужно было пройти четырехнедельный курс молодого бойца.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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Источник:
Sky Sports

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