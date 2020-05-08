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В списке пяти лучших: Сон Хин Мин завершил военные сборы в Корее
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Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хин Мин завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее. По итогам сборов, футболист был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Сон добился отличных результатов в стрельбе.
Son heung min concluded his military sevice pic.twitter.com/XiaOOPb6RP— Jacob???? {Like and RT PINNED} (@Only__United) May 8, 2020
Тем не менее, игрок все еще должен будет выполнять обязательные общественные работы до 2023 года. В мае он вернется в Лондон, как сообщает Sky Sports.
son heung min in sanhok.. he need scoop 8x.. pic.twitter.com/2pmzA4U7ly— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) May 6, 2020
Благодаря тому, что со сборной Кореи Сон выиграл Азиатские игры, вместо 21 месяца срочной службы ему нужно было пройти четырехнедельный курс молодого бойца.
Compilation of Tottenham Hotspur winger Son Heung Min training with the military in South Korea pic.twitter.com/TpONMMLnWF— Rene (@Lewanjoski) May 8, 2020
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