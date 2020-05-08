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Чех: В середине первого сезона за Челси я получил травму плеча и продолжил играть до конца сезона

Англия
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Бывший страж лондонцев хотел попасть на ЧМ-2006

Чех: В середине первого сезона за Челси я получил травму плеча и продолжил играть до конца сезона
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Экс-голкипер "Челси" Петр Чех рассказал, как играл с травмами во время второго сезона в лондонском клубе. Чех защищал цвета "Челси" с 2004 по 2015 год.

"Есть одна вещь, о которой я никогда не говорил, и люди не знали об этом. В середине моего первого сезона за "Челси" я получил разрыв суставной губы плеча. Я продолжил играть до конца сезона. Я думал, что за лето всё заживёт, но этого не случилось. Во время второго сезона у меня уже были серьёзные проблемы с плечом, я старался защищать его. Потом в первой половине сезона я получил абсолютно такую же травму, только другого плеча. Я провёл свой второй сезон со сломанными плечами.

Я пытался снять болевые ощущения перед матчами и найти способ правильно тренироваться, чтобы не чувствовать невероятную боль каждый день.

Я думал об операции во время второго сезона, но не хотел пропускать чемпионат мира в Германии летом 2006 года. Никто не знал, сколько времени мне понадобится, чтобы восстановиться.

К моему облегчению я решил провести операцию после чемпионата мира. Я быстро вернулся и наслаждался отсутствием боли во время тренировок", — приводятся слова Чеха на официальном сайте "Челси".

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В статье: Петр Чех
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