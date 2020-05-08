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Ван Гал: Президент Тоттенхэма уехал из моего дома в багажнике

Англия
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Все из-за местного журналиста

Ван Гал: Президент Тоттенхэма уехал из моего дома в багажнике
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Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал о переговорах с "Тоттенхэм Хотспур" до прихода в стан манкунианцев.

"Дэниел Леви приехал ко мне домой в Нордвейке, а после уехал в багажнике, потому что снаружи был местный журналист. На всё это ушло много времени, и он подарил "Манчестер Юнайтед" возможность сделать мне предложение", — цитирует ван Гала Goal.com со ссылкой на Een-tweetje met Yves podcast.

Напомним, что Ван Гал возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год. Свой единственный трофей с "красными дьяволами" – Кубок Англии – он завоевал незадолго до своего увольнения. После отставки специалиста на пост наставника команды был назначен португалец Жозе Моуринью.

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В статье: Луи Ван Гал Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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