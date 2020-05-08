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Венгер: Надеюсь, что Артета возродит культуру Арсенала
Болельщики лондонцев не перестают верить в это
Легендарный наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил надежду, что у Микеля Артеты получится вернуть лондонский клуб на вершину.
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"Я продолжаю очень переживать о команде и продолжаю следить за всеми результатами. Я верю, что у клуба есть своя, особенная культура игры и хочу, чтобы Артета сумел её возродить", - цитирует француза Goal.
Напомним, что Артета встал у руля "канониров" в декабре. Сейчас они идут на 9-м месте.
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