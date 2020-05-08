Браво покинет Ман Сити и вернется на родину

Клаудио Браво покинет "Манчестер Сити" по окончанию сезона. Его контракт с клубом заканчивается летом 2020-го года.

Чилиец выступает за "горожан" с 2016-го года. Его трансфер во многом стал провальным и он быстро покинул стартовый состав. Куда успешнее он защищал цвета "Барселоны" и "Реал Сосьедада".

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Крайне вероятно, что Клаудио подпишет контракт с "Коло-Коло". Именно в этом чилийском клубе он начинал свою карьеру.

За свою карьеру Браво сумел завоевать 20 трофеев.