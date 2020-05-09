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Сульшер: Не стану принуждать футболистов играть
Некоторые могут не захотеть выступать в нынешних условиях
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не будет принуждать играть кого-либо из своих футболистов после возобновления сезона.
В данный момент команды Премьер-Лиги готовятся приступить к групповым занятиям на своих базах, чтобы в следующем месяце возобновить сезон, остановленный в марте пандемией коронавируса.
"В отличие от доктора, я не разговаривал ни с кем из парней на эту тему, но безопасность и благополучие игроков для нас всегда на первом месте. Мы не собираемся идти ни на какие риски, и доктор убедится, что игроки правильно поняли все протоколы.
У меня не будет никаких негативных чувств к какому-либо игроку, который выразит озабоченность. Если игрок морально не готов, мы не будем никого заставлять.
Пока что они не высказывали особых беспокойств. Мы доверяем экспертам и министерству здравоохранения принять решение, когда будет безопасно снова играть в футбол", — цитирует Сульшера Sky Sports.