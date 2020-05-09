Сульшер: Не стану принуждать футболистов играть

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не будет принуждать играть кого-либо из своих футболистов после возобновления сезона.

В данный момент команды Премьер-Лиги готовятся приступить к групповым занятиям на своих базах, чтобы в следующем месяце возобновить сезон, остановленный в марте пандемией коронавируса.