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Сульшер: Не стану принуждать футболистов играть

Англия
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Некоторые могут не захотеть выступать в нынешних условиях

Сульшер: Не стану принуждать футболистов играть
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не будет принуждать играть кого-либо из своих футболистов после возобновления сезона.

В данный момент команды Премьер-Лиги готовятся приступить к групповым занятиям на своих базах, чтобы в следующем месяце возобновить сезон, остановленный в марте пандемией коронавируса.

"В отличие от доктора, я не разговаривал ни с кем из парней на эту тему, но безопасность и благополучие игроков для нас всегда на первом месте. Мы не собираемся идти ни на какие риски, и доктор убедится, что игроки правильно поняли все протоколы.

У меня не будет никаких негативных чувств к какому-либо игроку, который выразит озабоченность. Если игрок морально не готов, мы не будем никого заставлять.

Пока что они не высказывали особых беспокойств. Мы доверяем экспертам и министерству здравоохранения принять решение, когда будет безопасно снова играть в футбол", — цитирует Сульшера Sky Sports.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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