Ливерпуль планирует переманить главного молодого таланта Арсенала

"Ливерпуль" подключился к гонке за восходящей звездой "Арсенала" Букайо Сака, сообщает The Mirror.

Несмотря на юный возраст, 18-летний вингбек/вингер является лучшим ассистентом "канониров" в сезоне, отметившись 9 результативными передачами в сезоне (также он забил три гола).

Нынешний контракт Сака с "Арсеналом" истекает летом 2021 года, что может вынудить лондонцев продать игрока уже в ближайшее трансферное окно. В "Ливерпуле" готовы существенно повысить зарплату Сака, который сейчас зарабатывает на "Эмирейтс" всего 3 тысячи фунтов в неделю.

Ранее сообщалось об интересе к Сака со стороны "Боруссии" Дортмунд.