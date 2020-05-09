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Тоттенхэм уволит Моуриньо в случае неудачного старта следующего сезона
Кредит доверия "шпор" не безграничен
"Тоттенхэм" готов уволить главного тренера команды Жозе Моуриньо, если клуб провалит старт следующего сезона.
Напомним, Моуриньо сместил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре 2019. С тех пор "Тоттенхэм" лишился всех шансов на трофеи, а в Премьер-Лиге занимает только восьмое место.
Как утверждает talkSPORT, от Моуриньо ожидают, что "Тоттенхэм" сильно стартует в следующем сезоне и сразу же включится в борьбу за высшие места в Премьер-Лиге, в противном случае Жозе будет указано на дверь без промедления.
При этом клуб не сможет себе позволить дорогостоящие приобретения летом, так что Моуриньо придётся обходиться за счёт нынешней обоймы игроков.