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Тоттенхэм уволит Моуриньо в случае неудачного старта следующего сезона

Англия
(1 голосов)

Кредит доверия "шпор" не безграничен

Тоттенхэм уволит Моуриньо в случае неудачного старта следующего сезона
Новина українською

"Тоттенхэм" готов уволить главного тренера команды Жозе Моуриньо, если клуб провалит старт следующего сезона.

Напомним, Моуриньо сместил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре 2019. С тех пор "Тоттенхэм" лишился всех шансов на трофеи, а в Премьер-Лиге занимает только восьмое место.

Как утверждает talkSPORT, от Моуриньо ожидают, что "Тоттенхэм" сильно стартует в следующем сезоне и сразу же включится в борьбу за высшие места в Премьер-Лиге, в противном случае Жозе будет указано на дверь без промедления.

При этом клуб не сможет себе позволить дорогостоящие приобретения летом, так что Моуриньо придётся обходиться за счёт нынешней обоймы игроков.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
09.05.2020 в 10:41
Як би мені той розум наперед, що у моєї жінки потому...
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