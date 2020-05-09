Тоттенхэм уволит Моуриньо в случае неудачного старта следующего сезона

"Тоттенхэм" готов уволить главного тренера команды Жозе Моуриньо, если клуб провалит старт следующего сезона.

Напомним, Моуриньо сместил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре 2019. С тех пор "Тоттенхэм" лишился всех шансов на трофеи, а в Премьер-Лиге занимает только восьмое место.

Как утверждает talkSPORT, от Моуриньо ожидают, что "Тоттенхэм" сильно стартует в следующем сезоне и сразу же включится в борьбу за высшие места в Премьер-Лиге, в противном случае Жозе будет указано на дверь без промедления.

При этом клуб не сможет себе позволить дорогостоящие приобретения летом, так что Моуриньо придётся обходиться за счёт нынешней обоймы игроков.