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Мертенс дал добро на переход в Челси
Бельгиец летом станет свободным агентом
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс определился со своим будущим.
По информации Corriere dello Sport, 33-летний бельгиец дал добро на переход в "Челси" летом. В июле Дрис станет свободным агентом, так что может достаться "синим" абсолютно бесплатно.
Игрока также просматривали "ПСЖ" и "Рома", однако настойчивее всех оказались лондонцы.
Ранее агент игрока заявил, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард звонит Мертенсу едва ли не каждый день.
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