Мертенс дал добро на переход в Челси

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс определился со своим будущим.

По информации Corriere dello Sport, 33-летний бельгиец дал добро на переход в "Челси" летом. В июле Дрис станет свободным агентом, так что может достаться "синим" абсолютно бесплатно.

Игрока также просматривали "ПСЖ" и "Рома", однако настойчивее всех оказались лондонцы.

Ранее агент игрока заявил, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард звонит Мертенсу едва ли не каждый день.