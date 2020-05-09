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Мертенс дал добро на переход в Челси

Англия
(1 голосов)

Бельгиец летом станет свободным агентом

Мертенс дал добро на переход в Челси
Новина українською

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс определился со своим будущим.

По информации Corriere dello Sport, 33-летний бельгиец дал добро на переход в "Челси" летом. В июле Дрис станет свободным агентом, так что может достаться "синим" абсолютно бесплатно.

Игрока также просматривали "ПСЖ" и "Рома", однако настойчивее всех оказались лондонцы.

Ранее агент игрока заявил, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард звонит Мертенсу едва ли не каждый день.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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Комментарии (2)
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Napoli
09.05.2020 в 12:48
Скай Италия, Джанлука Ди Марцио, Гол - поверю. А ваш источник равен такому итальянскому мусору, как Кальчомертано и Туттоспорт
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Napoli
09.05.2020 в 12:43
Утка
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