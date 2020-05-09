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Венгер: Арсенал оставил свою душу на Хайбери

Англия
(2 голосов)

"Канониры" сменили стадион в 2006-м году

Венгер: Арсенал оставил свою душу на Хайбери
Новина українською

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что лондонский клуб "оставил свою душу", когда в 2006 году сменил стадион.

"Будучи футбольным клубом, ты всегда выбираешь между тем, чтобы двигаться вперед или оставаться в прошлом. Чтобы соперничать с другими клубами, нам пришлось построить новый стадион. Правила изменились. Мы хотели создать то, что у нас было на "Хайбери", но мы оставили свою душу там. Нам так и не удалось воспроизвести точно такую же атмосферу.

Для меня "Хайбери" связан с любовью. С любовью к прошедшему периоду с исключительным настроем фанатов, исключительными футбольными матчами, свидетелем которых я был. "Хайбери" занимает особенное место в моем сердце. В то время у нас работало 40 человек, не более. Сегодня нас 600. Мы знали каждого. Мы выросли из семейного бизнеса в крупную компанию.

Помню, ты сидишь у бровки. Болельщики находятся очень близок к линии поля. Подавая угловой, ты мог пожать руки болельщиков из первого ряда. Это объединяет всех вас. Эта сплоченность, это теплое чувство, которое сегодня есть у "Ливерпуля" или "Эвертона", — вот по этому ты скучаешь", — цитирует Венгера beIN Sports.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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