Лено: Многие не замечают, как Озил влияет на игру Арсенала

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено оценил важность для команды полузащитника Месута Озила.

"У Озила очень хорошая передача, это просто невероятно. Да, в последнее время он сделал не так много голевых передач, но он часто отдает предголевой пас.

Он помогает нашим игрокам выходить на хорошие позиции, хотя многие люди этого не замечают. Но когда ты каждый день смотришь за игрой Месута на тренировках, то понимаешь, как его передачи важны", — цитирует Лено Soccer AM.