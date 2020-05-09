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Ньюкасл перейдёт в руки новых владельцев на следующей неделе

Англия
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"Сороки" могут вновь обрести мощь

Ньюкасл перейдёт в руки новых владельцев на следующей неделе
Новина українською

На следующей неделе "Ньюкасл" должен обрести новых владельцев в лице Суверенного фонда Саудовской Аравии и стоящего за ним наследного принца страны Мохаммеда бин Салмана.

Напомним, владеющий "Ньюкаслом" последние 13 лет Майк Эшли согласился продать свой клуб инвесторам из Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. Сейчас потенциальные владельцы проходят проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала.

Несмотря на претензии к Саудовской Аравии как к государству насчет нарушений прав человека и поощрения пиратских трансляций матчей Премьер-Лиги, сделка должна состояться.

Как утверждает Daily Star со ссылкой на свой источники в Саудовской Аравии, эра Эшли для "сорок" официально прервется уже на следующей неделе.

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В статье: Ньюкасл (Англия)
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