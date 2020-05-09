ТОП игроков, которые никогда не побеждали в чемпионате Англии. Джеррард - второй

Английское издание Sky Sports опубликовало рейтинг лучших футболистов в истории АПЛ, которые не побеждали в чемпионат Англии.

Вашему вниманию ТОП-10 игроков из этого списка:

1. Бобби Мур ("Вест Хэм", "Фулхэм")

2. Стивен Джеррард ("Ливерпуль")

3. Пол Гаскойн ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Мидлсбро", "Эвертон")

4. Джефф Херст ("Вест Хэм", "Сток Сити")

5. Гари Линекер ("Лестер", "Эвертон", "Тоттенхэм")

6. Джимми Гривз ("Челси", "Тоттенхэм", "Вест Хэм")

7. Гленн Ходдл ("Тоттенхэм", "Суиндон", "Челси")

8. Джейме Каррагер ("Ливерпуль")

9. Джанфранко Дзола ("Челси")

10. Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон")

Примечательно, что бывший итальянский форвард "Вест Хэма" Паоло Ди Канио на 14-м месте в этом ТОПе, легендарный нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер занял 16-ю строчку, а бывший испанский полузащитник мерсисайдцев Хаби Алонсо расположился на 21-й позиции в данном рейтинге.