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МЮ выходит на трансферный рынок в поисках центрального защитника

Англия
(1 голосов)

"Красные дьяволы" хотят заменить Линделефа

МЮ выходит на трансферный рынок в поисках центрального защитника
Новина українською

ESPN сообщает, что "Манчестер Юнайтед" хочет усилить линию защиты. "Красные дьяволы" планируют активно выйти на рынок по завершению этого сезона.

Английский клуб ищет центрального защитника, который сможет составить конкуренцию для Виктора Линделефа. Руководство "МЮ" не удовлетворяет нестабильность выступлений шведа в текущем сезоне.

Действующий контракт 25-летнего Линделефа с "Ман Юнайтед" рассчитан до конца сезона 2023/24.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" проявляет предметный интерес к защитнику испанского "Вальядолида" Мохаммеду Салису.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф
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Источник:
ESPN
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
09.05.2020 в 18:06
Умтити берите. Он как раз сейчас свободный от всего, будет время осмотреться.))
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