Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ выходит на трансферный рынок в поисках центрального защитника
"Красные дьяволы" хотят заменить Линделефа
ESPN сообщает, что "Манчестер Юнайтед" хочет усилить линию защиты. "Красные дьяволы" планируют активно выйти на рынок по завершению этого сезона.
Английский клуб ищет центрального защитника, который сможет составить конкуренцию для Виктора Линделефа. Руководство "МЮ" не удовлетворяет нестабильность выступлений шведа в текущем сезоне.
Действующий контракт 25-летнего Линделефа с "Ман Юнайтед" рассчитан до конца сезона 2023/24.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" проявляет предметный интерес к защитнику испанского "Вальядолида" Мохаммеду Салису.